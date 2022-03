Artsen zien tragedie in Marioepol door ‘middeleeuwse’ belegering

De toestand in de al bijna twee weken omsingelde Oekraïense havenstad Marioepol is ‘wanhopig’, zegt Artsen zonder Grenzen (AzG). Het hoofd van de organisatie in het Zwitserse Genève roept op tot onmiddellijke actie om een ‘onvoorstelbare tragedie’ te voorkomen.

Meer dan 200.000 inwoners van de strategisch gelegen stad die willen vluchten zitten als ratten in de val, nu evacuatie door aanhoudende Russische beschietingen nauwelijks mogelijk blijkt. De stad zit zonder water, stroom en verwarming en de voedselvoorraden raken op. Een stadsbestuurder zei vrijdag dat de stad eigenlijk niet meer bestaat door alle verwoesting. Toevoerlijnen zijn afgesneden.

Topman Stephen Cornish van AzG wijst erop dat een belegering een middeleeuwse praktijk is die om goede redenen is verboden in het oorlogsrecht. Ook in andere steden zoals Charkov zijn burgers volgens hem doelwit. AzG heeft ongeveer honderd medewerkers in Oekraïne, maar vanwege het geweld op zo veel plekken kunnen de teams maar beperkt hulp verlenen.

De autoriteiten in Marioepol schatten dat bijna 1600 burgers zijn gedood, terwijl er nog veel lichamen onder het puin liggen. Afgelopen week werd er een kinderziekenhuis en kraamkliniek gebombardeerd waarbij drie mensen omkwamen. Dat was een echte schok voor onze menselijkheid, aldus Cornish. Hij begrijp niet hoe dat kan worden toegestaan. ‘Dit is simpelweg onaanvaardbaar in moderne tijden.’