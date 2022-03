Benzineprijs bij veel pompen weer met meerdere centen omlaag

Benzine en diesel worden bij veel pompen in Nederland dit weekend iets goedkoper, na de forse prijsstijgingen van de afgelopen tijd. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen van zeker drie grote oliemaatschappijen zaterdag met meerdere centen omlaag.

De literprijs voor Euro95 (E10) zou 4 cent zakken bij de partijen. Een andere aanbieder houdt zijn prijzen evenwel constant. Ook is er nog een grote oliemaatschappij waarvan nog geen nieuwe prijzen binnen zijn. Bij diesel kunnen automobilisten op basis van de voorlopige cijfers rekenen op een prijsdaling tot wel 6 cent.

Volgens marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers lijkt de paniek bij de oliemaatschappijen weer wat af te nemen. Hij heeft de indruk dat ze nu het gevoel hebben dat er voorlopig geen zwaardere sancties tegen Rusland aankomen die de olieleveringen extra in het nauw kunnen brengen.

Vrijdag gingen de prijzen ook al licht omlaag. De gemiddelde adviesprijs voor Euro95 bedraagt nu 2,478 euro per liter, terwijl donderdag nog meer dan 2,50 euro per liter moest worden betaald. Voor diesel gaat het momenteel om 2,365 euro per liter.

Van Selms waarschuwt dat de periode met hoge benzine- en dieselprijzen nog niet voorbij is. Er hoeft volgens hem ook maar iets te gebeuren en de oliemaatschappijen zouden hun tarieven weer op kunnen schroeven. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van Shell, BP, Total, Texaco en Esso, die UnitedConsumers al sinds het begin van deze eeuw bijhoudt. In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg.