EU-leiders overwegen extra geld voor bewapening Oekraïne

‘Ik geloof niet dat iemand denkt dat Borrell het verkeerd heeft als hij zegt dat de EU verder moet gaan op dit gebied’, aldus Scholz. En ‘dit bedrag ligt op tafel’.

Na de Russische invasie in Oekraïne besloot de EU voor het eerst een land in oorlog militaire steun te bieden, waarvoor 500 miljoen euro werd uitgetrokken. Daarvan was 450 miljoen bedoeld voor wapentuig, de rest voor bijvoorbeeld brandstof en EHBO-trommels.

Defensie

Maar overeenstemming over het nieuwe plan is nog niet verzekerd. Premier Mark Rutte weet van niets. ‘Ik zag die 500 miljoen euro ook voorbijkomen’ in de pers, maar ‘hier hebben we het vandaag echt niet over gehad’, zei hij bij vertrek uit Versailles.

De Nederlandse premier is ook niet onmiddellijk te vinden voor het vergroten van de ‘vredesfaciliteit’, die wordt gevuld met bijdragen van de lidstaten. ‘Daar moet de commissie naar kijken binnen de bestaande fondsen natuurlijk. We gaan niet meer geld’ uittrekken, aldus Rutte.

De EU-leiders willen hoe dan ook meer werk maken van defensie. Ze hebben de commissie gevraagd in kaart te brengen in welke benodigdheden daarvoor de EU-landen te weinig geld steken. Half mei moet het dagelijks bestuur van de unie voorstellen doen om die gaten en achterstanden weg te werken.