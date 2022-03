Transportsector: verlaging accijnzen op brandstof geen oplossing

De voorgenomen verlaging van de belasting op benzine en diesel is geen oplossing voor de problemen die nu al spelen in de transportsector door de sterke stijging van de brandstofprijzen de afgelopen tijd, waarschuwt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN). ‘Zelfs al zou de overheid de accijns helemaal schrappen, dan nog zou de stijging niet gecompenseerd worden’, zegt TLN.

Het kabinet wil vanaf april de belasting op brandstof met 21 procent verlagen tot het eind van het jaar. Voor diesel zou het om zo’n 11 cent per liter gaan, aldus TLN. Maar volgens de brancheorganisatie is sinds de inval van Rusland in Oekraïne de dieselprijs met 44 cent gestegen en zal de verlaging niet direct voor veel verlichting zorgen.

TLN wijst ook nog op de hoge aardgasprijzen. Aardgas wordt in de sector in de vorm van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) gebruikt als alternatief voor diesel. ‘De overheid heeft dit eerder rechtstreeks gestimuleerd, maar daarna de handen van lng af getrokken.’ TLN heeft het ministerie van Economische Zaken in februari gevraagd om compensatie voor ondernemers die zijn overgestapt op lng.

De organisatie raadt transportondernemers daarnaast aan om ‘reële afspraken te maken over de hoge en wisselende brandstofprijzen’ met opdrachtgevers.