Maersk van plan om belangen in Russische havens af te stoten

De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk is van plan zijn belangen in Russische havens te verkopen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maersk heeft een minderheidsaandeel van bijna 31 procent in Global Ports Investments. Daaronder vallen zes haventerminals in Rusland en twee in Finland.

Global Ports, de grootste Russische exploitant van containerterminals, heeft vijf terminals in de regio rondom Sint-Petersburg. Ook heeft het bedrijf er een bij Vostotsjny, in het oosten van het land. Maersk gaf nog niet aan of er al een koper gevonden was.

De geplande afstoting is een volgende stap die Maersk vanwege de oorlog in Oekraïne zet. Zo stopte het bedrijf eerder al met het vervoer van goederen tussen Europa en Azië over de Russische spoorwegen vanwege de sancties tegen Rusland. Ook schortte Maersk vrijwel al zijn rederijdiensten aan Rusland op. Maersk zei wel zijn best te doen om vracht die al onderweg was op de plaats van bestemming af te leveren. Maersk gaf ook al aan geen producten meer te leveren aan Belarus, met uitzondering van voedsel, medicijnen en humanitaire goederen.

Volgens het concern begint de oorlog indirect zijn sporen na te laten op de wereldwijde handel, waardoor er vertragingen ontstaan en leveringsketens verder onder druk komen te staan. Maersk bezit zo’n 17 procent van de containerschepen wereldwijd en is actief in 75 havens en terminals in 42 landen.