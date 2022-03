Nog geen Gazprom-advies, minstens één waterschap houdt contract

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft nog geen officieel advies uitgebracht over wat overheden en waterschappen kunnen doen met hun contracten met Gazprom Energy NL, vertelt een woordvoerster van de Unie van Waterschappen. ‘Wel komen er geluiden van het ministerie dat het niet zomaar raadzaam is om contracten af te breken.’ Inmiddels heeft in elk geval één waterschap zelf de knoop doorgehakt. Dat kiest ervoor om het contract niet te verbreken.

De gasleverancier valt onder het Russische gasbedrijf Gazprom. Na de inval van Rusland in Oekraïne ontstond ophef over de contracten, omdat via het concern geld in de Russische staatskas vloeit. Ruim de helft van de waterschappen in Nederland heeft een contract met Gazprom. Bij vijf waterschappen loopt het contract eind 2022 af. Bij de andere acht loopt het contract tot en met 2025.

Hoogheemraadschap van Delfland besloot vrijdag officieel om het contract met Gazprom niet te verbreken. Door de invasie van Oekraïne wil het waterschap het contract dat eind 2022 afloopt daarna niet verlengen. Het contract verbreken lijkt het waterschap niet verstandig: ‘Gezien de hoge energieprijzen kan Gazprom waarschijnlijk meer verdienen met nieuwe contracten bij andere afnemers.’ Bovendien bestaat de kans dat gas bij een andere leverancier ook afkomstig is uit Rusland. Verder wil Delfland een schadeclaim van Gazprom voor het verbreken van het contract voorkomen.

Op termijn is het doel om zelfvoorzienend te worden met eigen ‘groengas’. Dat komt uit de rioolwaterzuiveringsinstallaties en met dit biogas is het mogelijk dat andere gasleveranciers uiteindelijk verleden tijd worden. Het hoogheemraadschap onderzoekt of het mogelijk is de biogasproductie te vergroten door de installaties in het waterschap te centraliseren. Ook andere overheidsinstanties, zoals Provincie Fryslân, hebben al laten weten zelfvoorzienend te willen worden.

Waterschap Hollandse Delta stelde eerder het contract met Gazprom wel zo snel mogelijk te willen beëindigen, zolang dit geen bijkomend voordeel oplevert voor de Russische gasleverancier. Daar is nog geen besluit gevallen. Ook andere waterschappen zoals Hoogheemraadschap van Rijnland en Hollands Noorderkwartier onderzoeken de mogelijkheden nog.