Rutte: later deze maand kijken wat EU kan doen aan energieprijs

De leiders van de EU-landen willen over twee weken knopen doorhakken over de manier waarop de EU de hoge energieprijzen naar beneden kan krijgen. ‘We gaan kijken wat Europa daar gezamenlijk aan kan doen’, zegt premier Mark Rutte. ‘Er zijn geen taboe’s.’

De stook- en tankkosten breken al maanden record na record en de roep om die Europees aan te pakken klinkt steeds luider. Maar over bijvoorbeeld het bevriezen van de gasprijs, zoals België oppert, houdt Nederland bedenkingen. Rutte blijft ook onderstrepen dat allereerst ‘dit echt een zaak is van de nationale regeringen, om de eigen bevolking te helpen’.

De leiders konden op hun informele top in het Franse Versailles, bedoeld voor een losser gedachtewisseling, geen afspraken maken. Maar ze gaan ‘heel snel met elkaar verder praten’, namelijk op de volgende top eind deze maand in Brussel. ‘Wat je als Europa kunt doen is vooral op het terrein van de energiezekerheid, dat de leveranties doorgaan’ en raffinaderijen kunnen blijven draaien en huizen warm blijven, aldus Rutte.

Een limiet aan de gasprijs heeft grote risico’s, heeft de premier ook zijn Belgische collega naar eigen zeggen voorgehouden. Maar ‘we gaan het allemaal in kaart brengen en we gaan kijken hoe op dat punt de zaak erbij ligt over twee weken. Er zijn geen taboes, noch bij hen noch bij mij.’