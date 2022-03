Rusland beperkt toegang tot Instagram

De Russische mediawaakhond heeft de toegang tot Instagram in Rusland beperkt. Voor de inwoners valt daarmee opnieuw een sociaal medium weg. Facebook en Twitter kregen eerder een verbod opgelegd.

De stap van toezichthouder Roskomnadzor komt kort nadat openbaar aanklagers een zaak zijn gestart tegen moederbedrijf Meta omdat het op Facebook en Instagram uitlatingen zoals ‘dood aan de Russische bezetters’ tijdelijk toelaat. Oproepen tot geweld tegen burgers blijven verboden.

‘Het sociale medium Instagram verspreidt materiaal dat bestaat uit oproepen tot geweld tegen burgers van Rusland, inclusief het legerpersoneel’, zegt Roskomnadzor over het besluit. De aanklagers in Rusland willen het moederbedrijf op de lijst van extremistische organisaties laten plaatsen. De chatapp WhatsApp werkt nog wel in Rusland.