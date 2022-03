Burgemeester Kiev: aanvoerroutes naar stad blijven open

De belaagde Oekraïense hoofdstad Kiev heeft genoeg essentiële goederen voor de komende twee weken, terwijl de aanvoerroutes open blijven. Burgemeester Vitali Klitsjko heeft ook gezegd dat er nog steeds elektriciteit, verwarming, gas en water is, wat bijvoorbeeld al dagenlang niet meer het geval is in de zuidelijke havenstad Marioepol.