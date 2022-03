Recreatiemedewerkers kunnen forse loonsverhoging krijgen

Medewerkers in de Nederlandse recreatiebranche krijgen een forse loonsverhoging. Volgens vakbond CNV krijgen werknemers er de komende twee jaar 7 procent bij. De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen.

Op 1 april komt er een eerste 4 procent bij. ‘Mensen hebben in 2021 op de nullijn gezeten, oftewel ze kregen geen loonsverhoging’, zegt CNV-onderhandelaar Johann Honders. ‘Tijdens de verschrikkelijke coronatijd bleven Nederlandse toeristen veel in Nederland. Dat maakt deze loonsverhoging toch mogelijk.’

De tweejarige cao loopt tot eind 2023. Er zijn nog meer afspraken gemaakt. Zo gaan jonge werknemers er meer op vooruit en wordt de zondagtoeslag voortaan altijd in geld uitbetaald, tenzij een medewerker liever in tijd wordt gecompenseerd. In de recreatiebranche werken zo’n 15.000 medewerkers.