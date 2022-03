Schouten: kabinet dempt vooral de pijn met koopkrachtpakket

De minima krijgen 800 euro compensatie, in plaats van de 200 euro waar het kabinet eind vorig jaar mee kwam. De lagere btw op energie bespaart zo’n 140 tot 150 euro per huishouden, verwacht Schouten. Daarmee ‘kom je in de buurt van de 1000 euro’ die de grote steden en vakbonden voorstelden.

Het kabinet heeft besloten om niet de huurtoeslag te verhogen, omdat hierdoor wellicht bepaalde huishoudens buiten de boot zouden vallen. Schouten wijst op ouderen die alleen van hun AOW moeten leven (en dus geen aanvullend pensioen hebben), maar wel een koophuis hebben.