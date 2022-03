Zelenski zegt dat Oekraïne omslagpunt in de oorlog heeft bereikt

‘Het is onmogelijk te zeggen hoeveel dagen nodig zijn om Oekraïne te bevrijden. Maar we kunnen wel zeggen dat we het zullen doen. Want we hebben al een strategisch keerpunt bereikt’, aldus de president in een televisietoespraak. Hij drong daarin ook aan op meer sancties van de internationale gemeenschap tegen Rusland om de druk nog verder op te voeren. Nadere uitleg over het omslagpunt dat Zelenski ziet, gaf de president niet direct.

Zelenski vindt dat de Russische president Vladimir Poetin gestraft moet worden voor het beschieten van humanitaire corridors, vluchtroutes voor burgers die beide staten overeen kwamen, bij Oekraïense steden.