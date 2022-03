In veel steden zaterdag bijeenkomst tegen oorlog in Oekraïne

In veel Nederlandse dorpen en steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Groningen, worden zaterdag manifestaties gehouden om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. De steden sluiten zich daarmee aan bij een groot aantal Europese steden die vergelijkbare bijeenkomsten organiseren.

Europese steden die meedoen zijn onder meer Brussel, Florence, Frankfurt, Gent, Milaan, Nice, Parijs, Rome, Sevilla, Stuttgart, Stockholm, Tallinn, Riga en Zagreb. Het initiatief voor de acties komt van Eurocities, een netwerkorganisatie van meer dan tweehonderd Europese steden. ‘Ik stel voor dat we de lokale bevolking uitnodigen, in het bijzonder onze Oekraïense en Russische gemeenschappen, om samen arm in arm te staan of een moment te delen voor of rondom onze stadhuizen’, aldus de voorzitter van de netwerkorganisatie Dario Nardella, tevens burgemeester van Florence. Hij vraagt aanwezigen dan foto’s van de bijeenkomsten te delen op social media met de hashtag #CitiesWithUkraine.

De gemeente Amsterdam roept inwoners op om zaterdag om 18.00 uur naar de Dam te komen. Burgemeester Femke Halsema opent de bijeenkomst met een toespraak en uitgever en oprichter van de krant The Moscow Times Derk Sauer is een van de sprekers. Sauer besloot onlangs uit Rusland te vertrekken en de redactie van de krant naar Nederland te verplaatsen vanwege het verslechterde werkklimaat voor journalisten in het land. Verder staat er muziek op het programma, en Katja Schuurman doet de presentatie. De bijeenkomst wordt afgesloten met twee minuten stilte gevolgd door het Oekraïense volkslied.

Solidariteit

In Rotterdam begint om 18.00 uur een manifestatie met sprekers, artiesten en muziek op Plein 1940. Onder meer Victoria Koblenko, Hugo Borst en de ambassadeur van Oekraïne werken mee aan het programma. Ook burgemeester Aboutaleb spreekt en draagt een gedicht voor.

In Groningen opent de Martinikerk om 11.00 uur voor ‘een moment van bezinning en solidariteit voor Oekraïne’. Onder meer Den Bosch, Tiburg, Nieuwegein en Apeldoorn openen zaterdag de deuren van het stadhuis om stil te staan bij de oorlog.

Stil protest

In Arnhem bouwen medewerkers van de sierteeltsector zaterdagmorgen op het Airborneplein in Arnhem een metershoog hart van rode en roze bloemen. Wageningen heeft Hotel de Wereld in die plaats uitgekozen voor een manifestatie zaterdagmiddag. Op de Nederlands-Duitse grens vormen inwoners van het Nederlandse Dinxperlo samen met hun Duitse buren uit Süderwick een menselijke keten tussen de dorpspleinen in beide plaatsen. De keten moet een stil protest zijn zonder vlaggen of spandoeken.