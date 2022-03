VN: geloofwaardige rapporten over Russische clusterbommen

Het mensenrechtenbureau van de VN zegt vrijdag ‘geloofwaardige rapporten’ te hebben ontvangen over het gebruik van clustermunitie in Oekraïne door Russische troepen. Er zou sprake zijn van verschillende incidenten waarbij deze wapens door de Russen zijn ingezet in bevolkte gebieden. Dit zou volgens de VN kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden.

‘Vanwege hun grote gebiedseffecten is het gebruik van clustermunitie in bevolkte gebieden onverenigbaar met de principes van internationaal humanitair recht die toezien op het gedrag van vijandelijkheden’, vertelde woordvoerder Liz Throssell aan journalisten in Genève. ‘We herinneren de Russische autoriteiten eraan dat het richten van aanvallen op burgers en burgerdoelen, evenals zogenoemde gebiedsbombardementen in steden en dorpen en andere vormen van willekeurige aanvallen, verboden zijn volgens het internationaal recht en kunnen neerkomen op oorlogsmisdaden.’

NAVO-chef Jens Stoltenberg bevestigde een week geleden al dat het Russische leger clusterbommen gebruikt. ‘En we hebben berichten gezien over andere wapentypes waarvan het gebruik in strijd is met het internationale recht.’