Duitse publieke omroepen hervatten berichtgeving uit Rusland

De correspondenten in Moskou gaan weer aan het werk nu de gevolgen van de wet zijn bekeken. ‘Zij zullen verslag doen van de besluiten van de Russische leiding, maar ook van de reacties uit de samenleving, bijvoorbeeld protesten tegen de oorlog, reacties van de Russische elite en de concrete impact van sancties op het dagelijks leven van de burgers’, aldus de omroepen. Over de militaire situatie wordt vanuit locaties buiten Rusland bericht.

Verscheidene internationale media zijn vanwege de wet gestopt met hun werkzaamheden in Rusland. Ook Nederlandse media hebben hun correspondenten weggehaald. Rusland omschrijft de invasie in Oekraïne als een ‘speciale militaire missie’ en wil dat media dat ook doen. Zij mogen niet spreken over een aanval, invasie of oorlogsverklaring.