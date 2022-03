Bemiddelaar EU wil pauze in overleg over atoomakkoord met Iran

Het overleg over het reanimeren van het atoomakkoord met Iran moet tijdelijk worden stilgelegd, vindt de Europese Unie. Dat is nodig door ‘factoren van buitenaf’, zegt buitenlandchef Josep Borrell van de unie, de gespreksleider. Hij lijkt te verwijzen naar nieuwe wensen van medeonderhandelaar Rusland, die ook over de samenhang met Oekraïne-sancties wil praten.