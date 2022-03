Pluimveehouders willen door oorlog meer geld voor eieren

Als supermarkten geen hogere inkoopprijzen gaan betalen voor eieren, wordt het onzeker of ze met Pasen nog wel te koop zijn. Door de oorlog in Oekraïne zijn de voerkosten voor pluimveehouders zo hard gestegen dat ze geld moeten toeleggen op ieder ei dat ze produceren. Als dat te lang duurt is het voor pluimveehouders onhoudbaar om nog eieren te blijven leveren, waarschuwt belangenvereniging LTO Pluimveehouderij/NOP.