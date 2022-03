FNV vindt voorgenomen reparatie koopkracht onvoldoende

‘Nu bepalen gemeenten zelf welke inkomens in aanmerking komen voor compensatie, vaak op of net boven het bijstandsniveau’, schrijft het FNV in een toelichting. ‘Maar ook de groep met een inkomen rond het minimumloon en veel middeninkomens komen in grote problemen door de enorme stijging van energieprijzen.’

Voor de allerarmste gezinnen was eerder al 200 euro uitgetrokken voor hulp om hun energierekening te kunnen blijven betalen. Dat bedrag wordt volgens Haagse bronnen met nog eens honderden euro’s verhoogd. FNV pleit voor een compensatie van 1000 euro omdat de energierekening van veel mensen dit jaar gemiddeld met meer dan 100 euro per maand zal stijgen.

Structurele oplossingen

Maar de grootste vakbond van Nederland wil ook dat het wettelijk minimumloon en de AOW snel flink worden verhoogd. ‘De energiecompensatie is een noodverband, maar er moeten echt structurele oplossingen komen zodat mensen niet in de armoede terechtkomen’, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Gas en elektriciteit vallen nu onder het hoge btw-tarief van 21 procent, maar zouden volgens ingewijden tijdelijk onder het lage tarief van 9 procent gaan vallen. De korting op de accijnzen op benzine en diesel is nog onderwerp van discussie. De maatregelen zouden per 1 juli ingaan voor in eerste instantie een halfjaar.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hoopt volgende week te kunnen doorrekenen wat de voorgenomen kabinetsmaatregelen betekenen voor groepen Nederlanders. Dan moet wel duidelijk zijn welke maatregelen er precies worden genomen.