Signify en Shell helpen AEX aan winst, ING verliest terrein

De beurshandel bleef in het teken staan van de oorlog in Oekraïne en de impact van de westerse sancties tegen Rusland op de wereldhandel. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt later op de dag oproepen om de normale handelsbetrekkingen met Rusland te beëindigen vanwege de invasie in Oekraïne. Met die stap maakt Biden de weg vrij voor hogere heffingen op Russische importen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 674,17 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 990,78 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

Shell

Shell (plus 2 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Exane BNP Paribas. Signify deed het nog iets beter met een winst van 2,1 procent en ging aan kop in de AEX. Platenlabel Universal Music Group won 1,9 procent dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. ING sloot de rij met een min van dik 3 procent.

Philips daalde 0,1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf schiet volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA tekort met het informeren van klanten over de terugroepactie van bepaalde apparaten voor slaapapneupatiënten. Philips riep vorig jaar miljoenen van deze apparaten terug omdat isolatieschuim kan afbrokkelen, wat gevaren voor de gezondheid met zich meebrengt.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer won 0,6 procent. De informatieleverancier heeft de banden met het merendeel van zijn Russische en Belarussische klanten verbroken. Het bedrijf blijft alleen nog de ziekenhuizen binnen zijn klantenkring in de twee landen bedienen.

Op de lokale markt klom Beter Bed 8 procent. De beddenverkoper boekte afgelopen jaar meer winst en keert weer dividend uit. De oorlog in Oekraïne heeft volgens het bedrijf tot nu toe geen grote gevolgen voor de eigen activiteiten.

Milaan

In Milaan steeg Leonardo 12 procent na goed ontvangen resultaten en sterke vooruitzichten van het Italiaanse ruimtevaart- en defensieconcern. In Parijs won Stellantis 0,2 procent. Het moederbedrijf van merken als Peugeot en Fiat stopt met de export van auto’s naar Rusland.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 109,41 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 112,42 dollar per vat. De euro was 1,0979 dollar waard, tegen 1,1004 dollar een dag eerder.