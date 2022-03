Hoekstra: Rusland fabriceert verhaal over chemische wapens

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maakt zich zorgen over de uitspraken van Rusland dat de Verenigde Staten en Oekraïne mogelijk chemische wapens willen inzetten. De minister spreekt van ‘een gefabriceerd verhaal, alleen om verder te escaleren’. De retoriek van het Kremlin ‘past helemaal in het Russische draaiboek’, aldus Hoekstra. ‘Hoe krom dat in onze oren ook klinkt.’

Volgens Hoekstra gedraagt Rusland zich op een ‘schandalige manier’ door zoveel burgerslachtoffers te maken. Hij haalde net als tijdens het Kamerdebat over Oekraïne opnieuw uit naar de aanval op een kinderziekenhuis in Marioepol die volgens hem ‘met geen pen te beschrijven’ is. ‘Als Rusland denkt: daar moet weer een schep bovenop, dan zien we dat we in een buitengewoon lastig vaarwater zijn beland.’

Hoekstra zegt te willen blootleggen wat er achter de Russische beschuldigingen schuilgaat. Wat de regering van Vladimir Poetin precies van plan is, liet hij in het midden. ‘Of het biologische wapens of nog meer conventionele wapens zullen zijn, weten we niet.’ De minister uitte verder zijn zorgen over de troepenverplaatsingen rond Kiev die de laatste tijd zijn waargenomen.

Ook minister van Defensie Kajsa Ollongren uitte voorafgaand aan de ministerraad haar zorgen over de situatie in Kiev en de rest van Oekraïne. Ze noemde het ‘verschrikkelijk’ dat Poetin er ‘niet voor terugdeinst om hele zware wapens in te zetten’ met burgerslachtoffers tot gevolg. Ten aanzien van extra wapenleveranties aan Oekraïne zei de minister dat Nederland zal ‘blijven kijken wat we kunnen doen’.