Meerdere debatten op radio en tv in aanloop naar verkiezingen

Op NPO Radio 1 trekt het programma Spraakmakers naar verschillende gemeenten om problemen aan de kaak te stellen. In het programma In de Kantine is zaterdag een lijsttrekkersdebat met de aanvoerders van de vijf grootste partijen in Rotterdam, onder meer over de problemen op de huizenmarkt, veiligheid in de stad en jeugdzorg. Het radioprogramma Haagse Lobby gaat maandagavond naar de gemeente Vijfheerenlanden voor een debat over energie en duurzaamheid.

Op dinsdag 15 maart komt de NOS met een tv-programma waarin twaalf lokale lijsttrekkers met elkaar in gesprek gaan over thema’s met lokale impact, onder leiding van Winfried Baijens. Daarna leidt Rob Trip een debat met acht landelijke partijleiders. Ook komen daar vier lijsttrekkers van partijen die alleen lokaal actief zijn aan bod.

Uitzending

Tijdens de uitslagenavond op woensdag maken Jinek en RTL Nieuws samen een uitzending. Eva Jinek praat aan tafel met politiek verslaggever Fons Lambie en met een aantal prominente oud-politici. Pepijn Crone heeft de polls en uitslagen. RTL Nieuws-verslaggevers staan bij de winnaars en de verliezers op bijeenkomsten van politieke partijen en doen daarvan live verslag.

Ook de NOS zendt de uitslagenavond uit. Rob Trip en Simone Weimans verzorgen de presentatie en Malou Petter brengt de exitpolls en uitslagen. In de uitzending wordt geschakeld naar bijeenkomsten van de politieke partijen. Ook komen kiezers aan het woord. Vanwege de oorlog in Oekraïne worden er tijdens de uitslagenavond ook regelmatig updates gegeven van de ontwikkelingen daar, zo meldde NOS deze week.

Regionale tv en radio

Ook op regionale tv en radio krijgen de gemeenteraadsverkiezingen aandacht. Zo organiseert NH Nieuws samen met verschillende lokale omroepen negen verkiezingsdebatten in Noord-Holland, waar lokale politici debatteren over thema’s die door de bewoners zijn aangedragen. Omroep Flevoland is in de periode voor de verkiezingen twee dagen live aanwezig in elke gemeente om met lokale politici te spreken. Bij Omroep West is zondag een debat met de lijsttrekkers van de grootste partijen in Den Haag.