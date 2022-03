Jetten: energiebedrijf moet wanbetaler helpen, niet afsluiten

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft deze week met energieleveranciers gesproken over de hoge energieprijzen en de dreiging dat veel consumenten deze niet meer kunnen betalen. Afgesproken is dat de bedrijven mensen te hulp schieten als die in betalingsproblemen komen. ‘We willen absoluut voorkomen dat mensen worden afgesloten’, zegt de bewindsman.

Er zijn vooral zorgen over de 550.000 mensen die al voor de crisis in ‘energiearmoede’ leefden. Door de hoge prijzen dreigen zij de energienota niet te kunnen betalen. Zomaar afsluiten is daarop niet het antwoord, zegt Jetten. ‘Sterker nog’, voegt hij toe, ‘als mensen in de problemen komen moeten ze zo snel mogelijk worden geholpen door de energiebedrijven.’

Volgens de regels krijgt iemand een ‘afsluitbrief’ van de netbeheerder als het energiebedrijf het contract wil stopzetten. De burger kan hierop binnen tien dagen contact opnemen en het probleem oplossen met de leveranciers. ‘Bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken. Uw energieleverancier sluit u dan niet af’, aldus de site van Rijksoverheid.

Het kabinet heeft eerder ook al mensen opgeroepen bij acute betalingsproblemen aan te kloppen bij de gemeenten. De gemeenten hebben regelingen die mensen mogelijk uit de brand kunnen helpen. Verder benadrukt Jetten dat het kabinet werkt aan maatregelen om te voorkomen dat mensen met een toch al kleine portemonnee er hard op achteruitgaan in koopkracht. Het kabinet broedt op ‘gerichte maatregelen om mensen te helpen’, zegt hij.