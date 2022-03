Navalni roept opnieuw op tot protesten tegen oorlog in Oekraïne

Het is volgens Navalni belangrijk dat mensen blijven demonstreren tegen de Russische invasie in Oekraïne, die net de derde week in is gegaan. De Russische autoriteiten hebben mensen meermaals gewaarschuwd om niet te gaan demonstreren tegen de oorlog. Bij eerdere protesten zijn vele duizenden betogers opgepakt.

Navalni zit zelf al ongeveer een jaar vast in een strafkamp, omdat hij de voorwaarden zou hebben geschonden die verbonden waren aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling na een veroordeling in een omstreden strafproces. Via sociale media stuurt hij regelmatig boodschappen aan zijn grote achterban.