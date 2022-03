Chinese premier noemt het lastig om groeidoelstelling te halen

Dit jaar voert Beijing voor 2,5 biljoen yuan aan belastingverlichting door, omgerekend 360 miljard euro. De Chinese regering heeft voor dit jaar het doel gesteld van een economische groei van 5,5 procent. Dat is het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd. Net als andere landen is China onder meer getroffen door de coronapandemie, een crisis op de huizenmarkt en onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De laatste keer dat de Chinese regering op een economische groei van minder dan 6 procent mikte was in 1991. In 2020 werd geen doelstelling bekendgemaakt, omdat de Chinese economie als gevolg van de coronapandemie nog maar 2,2 procent groeide. Afgelopen jaar groeide de economie met 8,1 procent.