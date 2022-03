Shell aan kop in AEX, Philips daalt na update terugroepactie

Olie- en gasconcern Shell behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs dankzij een adviesverhoging. Zorgtechnologieconcern Philips, dat met een update kwam over de terugroepactie van zijn slaapapneu-apparaten, werd lager gezet. De beurshandel bleef verder in het teken staan van de oorlog in Oekraïne, die voor onzekerheid bij beleggers blijft zorgen.

De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt later op de dag oproepen om de normale handelsbetrekkingen met Rusland te beëindigen vanwege de invasie in Oekraïne. Met die stap maakt Biden de weg vrij voor hogere heffingen op Russische importen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 668,64 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 989,91 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Adviesverhoging

Shell (plus 2,8 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Exane BNP Paribas en ging aan kop in de AEX. Platenlabel Universal Music Group won 1,4 procent dankzij een koopadvies van Deutsche Bank.

Philips zakte 2 procent. Het zorgtechnologiebedrijf schiet volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA tekort met het informeren van klanten over de terugroepactie van bepaalde apparaten voor slaapapneu-patiënten. Philips riep vorig jaar miljoenen van deze apparaten terug omdat isolatieschuim kan afbrokkelen, wat gevaren voor de gezondheid met zich meebrengt. Het concern heeft 725 miljoen euro gereserveerd voor de terugroepactie. Daar kunnen ook nog schadeclaims bovenop komen.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer verloor dik 3 procent. De informatie- en dataleverancier heeft de banden met het merendeel van zijn Russische en Belarussische klanten verbroken. Het bedrijf blijft om humanitaire redenen alleen nog de ziekenhuizen binnen zijn klantenkring in de twee landen bedienen. Rusland en Belarus zijn een woordvoerder erg kleine markten voor Wolters Kluwer. Het verlies aan omzet zou dan ook miniem zijn.

Op de lokale markt dikte Beter Bed 13 procent aan na publicatie van de volledige jaarcijfers. De beddenverkoper had al laten weten dat de omzet afgelopen jaar is gestegen. De nettowinst nam eveneens toe. De orders in de eerste twee maanden van 2022 lieten ook een stijging zien. De oorlog in Oekraïne heeft volgens het bedrijf tot nu toe geen grote gevolgen voor de eigen activiteiten.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 107,90 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 111,62 dollar per vat. De euro was 1,0973 dollar waard, tegen 1,1004 dollar een dag eerder.