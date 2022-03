Britse economie piekte voor inval Oekraïne boven pre-crisisniveau

De economie van het Verenigd Koninkrijk was in januari van dit jaar weer boven het niveau van voor de crisis. Een maand eerder zorgde de omikronvariant van het coronavirus nog voor een hapering in het herstel.

Het bruto binnenlands product van de Britten nam in januari met 0,8 procent toe ten opzichte van de voorgaande maand. Dit cijfer volgde op een daling van 0,2 procent in december, aldus het Britse statistiekbureau. De stijging was veel sterker dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Vooral in de dienstensector, met daarin onder andere de winkels, horeca en toerisme, nam de bedrijvigheid sterk toe. Ook de bouw kende een sterke opleving.

De sterke groeicijfers kunnen de Bank of England ertoe aanzetten de rente volgende week voor de derde keer op rij te verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. De verwachting is ook dat de economie in februari verder zal zijn gegroeid. De economische tegenwind neemt echter toe. Zo lopen de prijzen voor energie hard op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De extra kosten die daarmee gepaard gaan, zullen een hap nemen uit de koopkracht van de Britten.

De oorlog zou kunnen zorgen voor een inflatie van 8 procent dit jaar, menen kenners. De hoge prijzen zouden zelfs een recessie in de hand kunnen werken, waarschuwen ze.