Rusland meldt inname van Volnovacha

De strijdkrachten van de rebellen in de regio Donbas hebben de plaats Volnovacha ‘bevrijd’, meldt de Russische generaal Igor Konasjenkov. Volnovacha is een plaats van circa 20.000 inwoners en ligt tussen de provinciale hoofdstad Donetsk en de haven Marioepol.

In Marioepol boeken ‘volksmilities’ van de pro-Russische separatisten ook terreinwinst, zei Konasjenkov. Rusland heeft volgens de generaal bovendien met ‘precisiewapens voor de lange afstand’ vrijdagmorgen twee Oekraïense militaire vliegvelden verwoest, in Loetsk en in Ivano-Frankivsk, beide in het westen van Oekraïne.

In totaal zouden de Russische strijdkrachten sinds de inval in het buurland 24 februari begon, 3213 doelwitten in de Oekraïense militaire infrastructuur hebben uitgeschakeld. Daarbij zijn volgens Konasjenkov bijna honderd vliegtuigen, meer dan duizend tanks, 113 raketsystemen, 389 veldartilleriestukken en mortieren en 118 onbemande luchtvaartuigen verwoest.

Rusland spreekt van een speciale militaire operatie tegen uitsluitend militaire doelen. Steeds wordt beklemtoond dat Russische militairen geen burgerdoelen in steden aanvallen, maar in tal van steden woeden gevechten.