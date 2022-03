Acties in metaalsector harder, eerste 48 uursstaking in Friesland

De acties in de metaalsector verharden in een poging tot betere cao-afspraken te komen, waaronder een hoger loon en een zwareberoepenregeling. Leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigden de eerste 48 uursstaking aan in Friesland. Bij bedrijven in en om Leeuwarden en Heerenveen leggen werknemers vanaf maandag het werk twee dagen neer. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 320.000 werknemers in de sector liepen eind oktober vast, waarna de stakingen begonnen. Vanaf medio november vonden al een aantal 24 uursstakingen plaats in allerlei regio’s in het gehele land. Die acties hebben nog niet het gewenste effect, en daarom is nu besloten de stakingen twee dagen te laten duren. Eerder werd ook al een petitie overhandigd aan de werkgevers met daarin handtekeningen van 12.000 ontevreden werknemers.

Vakbonden zijn door werkgeversonderhandelaar Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) keer op keer uitgenodigd terug te keren aan de onderhandelingstafel. De vakbonden hadden eerder al aangegeven dat de werkgevers in de metaalsector eerst met een verbetering van hun aanbod moeten komen, alvorens weer kan worden onderhandeld. De FWT heeft meermaals aangegeven de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.