Basisscholen maken Nederlandse ‘We are the world’ voor Oekraïne

Een groot aantal Nederlandse basisscholen gaat op woensdag 16 maart op het schoolplein een Nederlandse variant op het bekende nummer We are the world van USA for Africa zingen. Het initiatief komt van docent Jiska Noortman van een basisschool in Heiloo. Zij heeft donderdag de website Wijstaanhiersterk.nl online gezet, waar scholen de tekst en de muziek van het lied Wij staan hier sterk kunnen downloaden.

Volgens Noortman is dit binnen een halve dag al honderden keren gebeurd. Het is de bedoeling dat komende woensdag om 11.55 uur zo veel mogelijk kinderen op schoolpleinen in Nederland gaan meezingen. Het miniconcert kan dan gekoppeld worden aan een geldinzameling voor Giro555, voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De initiatiefnemers hebben gekozen voor dit tijdstip, vijf voor twaalf, om ‘de ernst van de situatie in Oekraïne aan te geven’.

Hoe de basisscholen geld voor Giro555 ophalen met de actie mogen zij zelf verzinnen. ‘Dit kan bijvoorbeeld door met de pet rond te gaan of door donaties van ouders, opa’s, oma’s en buren’, zo staat uitgelegd op de website. ‘Vervolgens maken scholen het opgehaalde bedrag zelf over naar Giro555.’

We are the world van Michael Jackson, Lionel Richie en Quincy Jones is een lied dat in 1985 werd uitgebracht om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. Aan de uitvoering verleenden tientallen wereldberoemde zangers hun medewerking. Het nummer stond wekenlang op de eerste plek van de hitlijsten.