Twitter labelt door de staat gesteunde accounts Belarus

Twitter gaat duidelijk zichtbaar maken welke media-accounts in Belarus worden ondersteund door de Belarussische regering en mogelijk desinformatie over de oorlog in Oekraïne brengen. Daarmee wil Twitter het brengen van desinformatie via zijn platform over de oorlog in Oekraïne tegengaan. Ook tweets die links bevatten naar de betreffende mediaorganisaties worden gelabeld.

Twitter voert in Rusland al eenzelfde beleid met het labelen van accounts om duidelijk te maken dat er op bepaalde kanalen misleidende berichten worden geplaatst over de invasie in Oekraïne. Het labelen van tweets die linken naar door de staat gesteunde mediakanalen heeft hun bereik op Twitter met 30 procent verminderd, aldus Yoel Roth, hoofd site-integriteit bij Twitter.

Door de staat gesteunde media uit Belarus delen net als Russische staatsmedia misleidende verhalen over de inval in Oekraïne. Doel van het delen van die berichten is volgens Roth om het publiek te ‘verwarren en af te leiden’ over de oorlog.

Zeker vijftien kanalen zullen door het nieuwe beleid van Twitter worden gelabeld. De publicaties van deze partijen zullen ook lager in de zoekresultaten verschijnen.