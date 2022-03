Beurzen blijven voorzichtig door oorlog in Oekraïne

De beurshandel op het Damrak blijft vrijdag in het teken staan van de oorlog in Oekraïne, die voor onzekerheid bij beleggers zorgt. De ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren leverde donderdag geen resultaat op. Het tientallen kilometers lange Russische militaire konvooi dat sinds het begin van de maand even ten noorden van Kiev stilstond, lijkt zich ondertussen te verspreiden en posities in te nemen rond de Oekraïense hoofdstad.

De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt later op de dag oproepen om de normale handelsbetrekkingen met Rusland te beëindigen vanwege de invasie in Oekraïne. Met die stap maakt Biden de weg vrij voor hogere heffingen op Russische importen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de laatste dag van de onrustige beursweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de aandelenmarkten vrijdag verliezen zien. De Nikkei in Tokio ging 2,1 procent lager het weekeinde in. In Hongkong zakte de Hang Seng-index tussentijds 1,8 procent door flinke koersverliezen onder de Chinese techbedrijven.

Wolters Kluwer

Op het Damrak liet Wolters Kluwer weten de banden met het merendeel van zijn Russische en Belarussische klanten te hebben verbroken. De informatie- en dataleverancier blijft om humanitaire redenen alleen nog de ziekenhuizen binnen zijn klantenkring in de twee landen bedienen. Rusland en Belarus zijn volgens een woordvoerder erg kleine markten voor Wolters Kluwer. Het verlies aan omzet zou dan ook miniem zijn.

Ook Philips staat in de belangstelling. Het zorgtechnologiebedrijf schiet volgens toezichthouder FDA in de Verenigde Staten tekort met het informeren van klanten over de terugroepactie van bepaalde apparaten voor slaapapneu-patiënten. Philips riep vorig jaar miljoenen slaapapneu-apparaten terug omdat isolatieschuim kan afbrokkelen, wat gevaren voor de gezondheid met zich meebrengt.

VEON

Ook gaat de aandacht uit naar VEON. Kredietbeoordelaar S&P heeft de kredietrating voor het in Amsterdam genoteerde Russische telecombedrijf flink verlaagd vanwege het financiële risico dat het bedrijf loopt met zijn activiteiten in Rusland en Oekraïne. VEON liet daarnaast weten een lening bij VTB Bank volledig te hebben afgelost vanwege de sancties tegen de Russische bank.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 107,18 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 110,71 dollar per vat. De euro was 1,1003 dollar waard, tegen 1,1004 dollar een dag eerder.