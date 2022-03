Nieuwe accu Panasonic kan Tesla’s goedkoper maken

Panasonic heeft een nieuwe accu in ontwikkeling die er mogelijk voor kan zorgen dat Tesla’s een stuk goedkoper worden. Het Japanse bedrijf heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan de krachtigere batterij. Volgens topman Elon Musk van Tesla is de technologie van Panasonic de sleutel om te komen tot elektrische auto’s van onder de 25.000 dollar, zo zei hij eerder.

Door het grotere volume van de batterij zijn er minder cellen en aanverwante onderdelen nodig om een elektrisch voertuig aan te drijven. Volgens Panasonic-topman Kazuo Tadanobu heeft het bedrijf lef getoond door de vorm van de accu aan te pakken, in plaats van te zoeken naar manieren om meer energie te halen uit bestaande formaten accu’s.

Voor de goedkoopste Tesla moet momenteel 41.000 dollar worden betaald. Dat is inclusief belastingvoordelen. Dat zou met de nieuwe goedkopere accu minder kunnen worden. Volgens Panasonic voldoet de nieuwe accu aan de voorwaarden die Tesla stelt.

De accu’s zullen in het fiscale jaar dat in april 2023 begint op grote schaal worden geproduceerd. Daarvoor worden nu de voorbereidingen getroffen. Mogelijk dat de Japanners ook nieuwe fabrieken zullen openen, mogelijk ook in de VS, om de accu’s te produceren.