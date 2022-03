Chinese techaandelen in de uitverkoop op beurzen

Chinese techbedrijven stonden vrijdag onder druk op de aandelenbeurzen na hernieuwde bezorgdheid over strengere regels voor de sector. Het sentiment op de aandelenbeurzen in Azië was negatief. Met name de Hang Seng index in Hongkong moest het vanwege de techuitverkoop ontgelden.

De graadmeter in de stadstaat noteerde 1,8 procent lager, waarbij er tussentijds een min van 3 procent op de borden stond. De Hang Seng Tech Index, een subindex met techbedrijven, noteerde op een gegeven moment 9 procent lager, maar maakte dat verlies weer deels goed. De subindex stond dik 5 procent lager. JD.com en Trip.com stonden bij de grootste dalers met verliezen tot 12,5 procent. Tencent Holdings verloor dik 4 procent. Alibaba speelde 6,5 procent kwijt.

De verkoopgolf van vrijdag was het gevolg van de Amerikaanse beurswaakhond SEC die een aantal Chinese bedrijven aanwees die van de beurs zouden kunnen worden gehaald als ze niet voldoen aan bepaalde controle-eisen. De Chinese autoriteiten zeiden daarop bij de controle met de Verenigde Staten samen te willen werken. Hoewel er op de markten over het algemeen geen rekening wordt gehouden met het schrappen van noteringen op korte termijn, zorgden de opmerkingen wel voor bezorgdheid. Beleggers zijn sowieso ongerust vanwege aanhoudend optreden door Beijing tegen de techsector. De oorlog in Oekraïne maakt de situatie er niet beter op.

Didi Global

Verder maakte taxidienst Didi Global bekend zijn geplande beursnotering in Hongkong voorlopig uit te stellen. Het bedrijf slaagde er niet in tegemoet te komen aan de eis van Chinese toezichthouders die eisten dat het bedrijf zijn systeem waarop het met gevoelige gebruikersgegevens omgaat wijzigt.

In Shanghai noteerde de aandelenbeurs 0,7 procent lager. Het Nationale Volkscongres, dat belastingverlagingen en fiscale steun aan lokale overheden aankondigde om de economie te stimuleren, werd vrijdag afgesloten. De index in Shanghai ligt op koers voor een van zijn slechtste weken tijdens het evenement sinds 2008.

De Nikkei in Japan verloor dik 2 procent. In Seoul speelde de Kospi 1 procent kwijt. In Sydney moest de All Ordinaries het doen met een verlies van 0,9 procent.