Safaripark Beekse Bergen wordt stembureau

Stemmen bij het park kan tussen 10.00 uur en 16.00 uur. Naast de ingang staan twee safaribussen waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. In ruil voor hun stempas krijgen stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart.

Naast het safaripark kunnen jongeren in Hilvarenbeek zich bij stemlocatie The Box vanaf 15.30 uur laten vermaken door een dj uit het dorp. Ook rijden er in de gemeente twee huifkarren rond die de jonge kiezers naar de stemlocatie brengen. Het bureau zelf wordt bemand door stembureauleden onder de 25 jaar.

Opvallende stemlocaties

In de rest van het land zijn ook een aantal opvallende stemlocaties te vinden. Zo kun je in Den Haag terecht in Madurodam, kunnen inwoners van Kerkrade hun stem uitbrengen in GaiaZOO, en kunnen Alphenaren stemmen in het Archeon of Theater Castellum. In Emmen is het Atlastheater open als stembureau, Leidenaren kunnen het stemmen combineren met een bezoek aan Museum De Lakenhal en in Weesp kun je stemmen in de Wispe Brouwerij, die is ondergebracht in een grote monumentale kerk. In het Gaasperpark in Amsterdam wordt in het voormalige planetarium een stemlokaal opgetuigd.

De gemeente Oudewater probeert kiezers op een andere manier naar het stemlokaal te trekken. In de Utrechtse plaats speelt stadsbeiaardier Bob van der Linde op woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur ‘verkiezingsliedjes’ op het carillon van de Sint Michaëlskerk. Iedereen mag verzoeknummers indienen, zo zei burgemeester Danny de Vries eerder op Radio M Utrecht.