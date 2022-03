Timmermans: eventuele toetreding Oekraïne tot EU duurt jaren

Eurocommissaris Frans Timmermans was vooraf niet op de hoogte van de opmerking die Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte over mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Aan tafel bij Jinek vertelde Timmermans donderdagavond dat een eventueel lidmaatschap van het belaagde Oost-Europese ‘ongelooflijk ingewikkeld’ is.