Studenten hebben plan voor minstens 160.000 extra woningen

Studenten in Delft laten vrijdag met een prototype zien hoe Nederland binnen een jaar naar schatting tussen de 160.000 en 320.000 woningen erbij zou kunnen krijgen. Deze woningen worden als extra lagen geplaatst op verouderde portiekflats in Nederland en de portiekflats zelf worden binnen datzelfde jaar gerenoveerd en geïsoleerd. Zo hoeven de oude flats niet gesloopt te worden en doordat de renovatie minimale overlast veroorzaakt, kunnen de bewoners in de flat blijven wonen.

De extra woonlagen bovenop de portiekflat fungeren als een soort batterij. Deze slaat zonne-energie op en kan het hele gebouw van stroom voorzien. Daarnaast is het mogelijk om regenwater op te vangen. Na filtering is dat zo schoon dat het gedronken kan worden - al laat de huidige regelgeving dat nog niet toe.

Het plan werd ontworpen door studenten van de TU Delft. Inmiddels zitten er ruim zeventig mensen in het team genaamd Symbiotic Urban Movement (SUM), vertelt een van de bestuursleden Nikki de Zeeuw. Ze heeft meegeholpen aan het project dat in mei en juni de Nederlandse inzending is van een internationale wedstrijd voor innovatieve gebouwen voorzien van hernieuwbare energie.

Als het aan haar ligt, blijft het niet bij die wedstrijd. ‘Wat mij betreft staan er volgend jaar portiekflats met bovenop duurzame woonlagen in Nederland. Maar het is afhankelijk van ‘de hoge piefen’ of dat ook doorgaat’, aldus De Zeeuw. Regelgeving moet dan wel anders, ziet het bestuurslid. Ze heeft het bijvoorbeeld over de waterregels, waardoor regenwater nog niet hergebruikt mag worden als drinkwater, ‘terwijl de technische mogelijkheden voor filtering al aanwezig zijn’.

Ook kijken gemeentes en bouwbedrijven meestal naar de kosten op de korte termijn. ‘Gemeentes kijken vier jaar vooruit, bouwbedrijven maximaal tien jaar. Ons plan is vooral voordelig als je ruim dertig jaar verder kijkt.’ De manier van renovatie en de extra woonlagen bovenop de portiekflat zorgen ervoor dat elementen in de flat makkelijk vervangen worden als ze kapot gaan. ‘Bij de traditionele manier van bouwen kan dat nog niet, dan is het gewoon stuk’, aldus De Zeeuw.

Het team van de TU Delft werd mede gefinancierd door ABN AMRO. Een aantal bouwbedrijven hielpen met de bouw en de technische aspecten van het ontwerp. Het prototype is voor het eerst te zien op The Green Village in Delft.