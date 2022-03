Moskou: routes voor Oekraïense vluchtelingen naar Rusland open

Volgens de Russische persbureaus RIA en Interfax wordt vrijdag een tijdelijke wapenstilstand afgekondigd en komen er vluchtroutes vanuit Kiev, Tsjernihiv, Soemi, Charkov en Marioepol. Rusland zou wel op voorhand willen weten wie deze steden willen verlaten en met welk vervoersmiddel. De mensen die weg willen, mogen naar Rusland reizen of naar andere Oekraïense plaatsen. Het bestand gaat om 10.00 uur Moskouse tijd (8.00 uur in Nederland) in.

Het Kremlin meldde eerder deze week dat 2,5 miljoen mensen in Oekraïne, dat een grote Russisch sprekende minderheid heeft, hebben gevraagd de oostgrens te mogen oversteken om zich in veiligheid te brengen. President Poetin hield zijn achterban voor dat de invasie bedoeld is om ‘genocide’ op deze bevolkingsgroep te voorkomen. Vaststaat inmiddels wel dat bijna hetzelfde aantal Oekraïners is gevlucht in westelijke richting, vooral naar Polen.