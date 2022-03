Ambassadeur Melnik: gesprek Poetin-Zelenski oplossing

De Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Andrij Melnik, denkt dat alleen directe onderhandelingen op presidentieel niveau tussen Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski een eind kunnen maken aan de oorlog. De Russische en Oekraiënse buitenlandministers waren donderdag niet in staat een doorbraak te forceren.

‘We geloven dat een oplossing alleen mogelijk is op het hoogste niveau tussen beide presidenten’, zei Melnik donderdag op de Duitser zender ARD. Over de ontmoeting van Sergej Lavrov en Dmitro Koeleba in Turkije was hij duidelijk. ‘Zeer teleurstellend. Diep triest dat we kostbare tijd verliezen en dat zo veel burgers dagelijks om het leven komen’.

Melnik ontkende dat Kiev de wens om lid te worden van de NAVO heeft opgegeven. ‘Het doel blijft ons voor ogen, maar natuurlijk zijn we bereid ook over andere onderwerpen te praten in het topoverleg met Rusland’. Het vooruitzicht van aansluiting bij de Europese Unie is voor Oekraïne eveneens belangrijk.