IMF: groei wereldeconomie zwakker door oorlog in Oekraïne

Volgens haar hebben de oorlog en de harde westerse sancties tegen Rusland gezorgd voor een zwakkere wereldhandel en sterk stijgende prijzen voor voedsel en energie. De economie van Rusland zal volgens Georgieva door de sancties dit jaar in een diepe recessie belanden.

Ook stelt ze dat het niet langer ‘onwaarschijnlijk’ is dat Rusland in gebreke blijft bij het nakomen van zijn schuldverplichtingen. Volgens haar neemt de druk toe op Moskou om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne vanwege de effecten van het conflict op economieën elders in de wereld.