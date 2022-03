Marechaussee neemt op A2 pantserwagens met munitie in beslag

De marechaussee heeft donderdag op de A2 bij Gronsveld, ten zuiden van Maastricht, twee pantserwagens in beslag genomen. Ook de truck met trailer die de pantserwagens vervoerde is ingenomen. De bestuurder is aangehouden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ontdekte dat een deel van de munitie aan boord van de pantservoertuigen scherp was, dus niet onklaar was gemaakt. Volgens de woordvoerder was het transport onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. ‘In elk geval niet naar de Oekraïne’, zei hij. Wat het wapentuig in Engeland zou moeten doen, is nog niet duidelijk.

Het gaat volgens de woordvoerder om oudere voertuigen. Het transport werd aan de kant gezet, waarna bleek dat de chauffeur niet over de juiste papieren beschikte. Daarop werden truck en lading voor nader onderzoek in beslag genomen. Vrijdag zal de marechaussee bekijken wat de bedoeling van het transport is en om wat voor wapentuig het precies gaat.

De afrit Gronsveld van de A2 was urenlang afgesloten voor het onderzoek door de EOD. Donderdagavond werden de voertuigen weggehaald en kon de afslag weer worden geopend voor het verkeer. Uit de vrachtwagen is ook een hond gehaald, die na controle door een dierenambulance werd meegenomen.