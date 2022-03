G7 roept grote olieproducerende landen op tot meer leveringen

De G7 bestaat uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Unie neemt deel aan het overleg. In een verklaring roept de G7 belangrijke producenten van olie en gas op om te kijken naar manieren om meer te leveren aan internationale markten. Vooral oliekartel OPEC kan daarbij een belangrijke rol spelen, aldus de G7.

De ministers zeggen erg bezorgd te zijn over de last voor huishoudens en bedrijven door de sterk stijgende energieprijzen, met name in Europese landen. Ze erkennen wel dat die druk nog sterker wordt gevoeld in ontwikkelingslanden. De G7-landen willen samenwerken bij de diversificatie van energiebronnen, leveringen en transportroutes en stellen dat vloeibaar gemaakt aardgas (lng) een belangrijkere rol zal gaan spelen bij de energievoorziening.