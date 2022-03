Ruim 80.000 mensen weg uit Soemi en Kiev, maar niet uit Marioepol

Ruim 80.000 mensen zijn de afgelopen dagen geëvacueerd uit de omgeving van de Oekraïense hoofdstad Kiev en uit Soemi, een andere belaagde Oekraïense stad in het noordoosten. Zij zijn elders in veiligheid gebracht. Maar uit de zuidelijke havenstad Marioepol, die onder Russisch vuur ligt, lukte geen enkele evacuatie, melden de autoriteiten.

Eerder was al gezegd dat ongeveer 2000 mensen weg konden uit Izjoem, in het oosten van Oekraïne. Het hoofd van het district Charkov liet op Facebook weten dat zij met 44 bussen naar een veiligere omgeving zijn gebracht. Op beelden is te zien dat flessen water en voedsel werden ingeladen. Uit het door Russische troepen bezette deel van de stad konden echter geen burgers wegkomen.

In het omsingelde Marioepol, waar de nood erg hoog is, bleek het opnieuw niet mogelijk burgers via een corridor in veiligheid te brengen. ‘Marioepol is volkomen afgesloten voor zowel de evacuatie van mensen als voor het verlenen van humanitaire hulp’, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek.

Op de aangewezen route in Marioepol wordt nog steeds gevochten. Vrachtwagens met hulpgoederen zijn onverrichter zake teruggereden naar Zaporizja. Volgens Veresjtsjoek is het nu al vier dagen onmogelijk water, medicijnen en voedsel naar de belegerde mensen in de stad te brengen, terwijl met de Russen is afgesproken een ontsnappingscorridor te openen. Telkens weer kon die niet worden gebruikt. Moskou en Kiev geven elkaar daarvan de schuld.