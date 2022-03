Rusland schort export van graan naar Euraziatische regio op

Rusland schort de export van onder meer tarwe, rogge, gerst en maïs naar de zogeheten Euraziatische Economische Unie (EEU) tot 31 augustus op, meldt het Russische ministerie van Economische Zaken. Zo willen de Russen voldoende voedsel voor de eigen bevolking overhouden. Vanwege de inval in Oekraïne zijn het land sancties opgelegd die ook de uitvoer van producten treffen.

Belarus, Kazachstan en Rusland richtten met een handelsverdrag de internationale economische vrijhandelszone EEU op na de annexatie van de Krim in 2014. Het handelsverdrag ging in januari 2015 in. Ook Armenië en Kirgizië maken deel uit van de zone.

Rusland schort ook de export van suiker naar andere landen op tot 31 augustus. Voor de EEU-landen zijn sommige uitzonderingen mogelijk binnen de exportstop, aldus het Russische ministerie.