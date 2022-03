Ex-kickbokser Rodney G. ontkent extreem seksueel geweld

‘Gewelddadige verkrachtingen ontwrichten levens definitief, laten een slachtoffer nooit meer los, veranderen het DNA en de persoonlijkheid. Het deelt de tijd opnieuw in; er bestaat een ‘voor de verkrachting’ en een ‘na de verkrachting’. Een verkrachting is een psychisch litteken dat niet alleen het slachtoffer, maar ook haar blik op de wereld voor altijd ontsiert.’

Dat zei advocaat Annemiek van Spanje donderdag voor de rechtbank in Amsterdam, in het tweedaagse strafproces tegen voormalig kickbokser Rodney G. (47), verdacht van een reeks ernstige zeden- en geweldsdelicten. Van Spanje staat de slachtoffers in de zaak bij. Amsterdammer G., die na zijn vechtsportloopbaan ook actief is geweest als stuntman en acteur, zou een spoor van vernieling en verdriet hebben achtergelaten bij zes vrouwen met wie hij een relatie heeft gehad. Hij ontkent de zware beschuldigingen nagenoeg integraal.

De zaak kwam aan het rollen op 9 december 2020, toen een van de vrouwen aangifte tegen G. deed. Zij had al geruime tijd een relatie met hem. Op de bewuste dag zou hij haar zijn woning binnen hebben getrokken, om haar vervolgens met veel geweld te verkrachten. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen zo hard met een zweep geslagen dat zij moest overgeven van de pijn.

Vaste werkwijze

Tijdens het onderzoek van de politie dijde het aantal aangiftes en meldingen uit, mede door een item in tv-programma RTL Boulevard over de zaak. Volgens de politie valt uit het geheel een min of meer vaste werkwijze van G. op te maken. Hij legde contacten met zwakke, kwetsbare vrouwen in de sportscholen waar hij lesgaf. Hij bood zijn hulp aan, om na verloop van tijd manipulatief en agressief te worden. Seks ontaardde in geweld en soms extreme en weerzinwekkende vernederingen. De betrokken vrouwen zijn nog steeds bang voor hem. ‘Gruwelijk en mensonterend’, zo kwalificeerde advocaat Van Spanje de lotgevallen van haar cliënten. Zij hekelde het gebrek aan wroeging bij G.

Vier vrouwen legden donderdag ter zitting een zogeheten slachtofferverklaring af. Dat ging met veel emoties gepaard. Hun ervaringen met G. hebben enorme impact gehad, mentaal en in enkele gevallen ook fysiek. In een aantal gevallen zou G. de keel van zijn slachtoffer hebben dichtgeknepen, tot aan het verliezen van het bewustzijn toe. Behalve van meerdere verkrachtingen beschuldigt het OM hem van pogingen tot doodslag.

Onderzoek door een psycholoog en een psychiater hebben geen stoornis bij G. aan het licht gebracht. Daarom moet hij voor volledig toerekeningsvatbaar worden gehouden. Het OM komt vrijdag met de strafeis.