Voor het eerst sinds weken lichte daling benzineprijs verwacht

Een liter benzine wordt vrijdag naar verwachting ruim 1 eurocent goedkoper. De afgelopen weken steeg de prijs voor Euro95 alleen maar doordat ruwe aardolie in rap tempo duurder werd. De inval van het olierijke Rusland in Oekraïne versterkte die stijging alleen maar.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers kan de landelijke gemiddelde adviesprijs voor benzine vrijdag 1,4 cent lager uitvallen dan vandaag. De laatste keer dat de benzineprijs van dag op dag daalde was 18 februari. Diesel stijgt naar verwachting nog wel licht in prijs.

De organisatie baseert zich daarbij op de adviesprijzen die vijf grote oliemaatschappijen dagelijks geven aan tankstations, waarvan het gemiddelde wordt berekend. Van één oliemaatschappij ontbreekt de nieuwe adviesprijs nog, dus het gaat om een voorlopige schatting.

Donderdag is de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine 2,502 euro per liter. Diesel kost 2,375 euro per liter en LPG 1,315 euro. Doorgaans brengen alleen tankstations langs de snelweg de adviesprijzen in rekening. Op andere locaties geven pompstations vaak kortingen.

De verlaging van de adviesprijs volgt op de sterke daling van de olieprijzen op woensdag, toen er enig optimisme was over de onderhandelingen die Oekraïne en Rusland op hoog niveau zouden voeren. De gesprekken in Turkije leverden echter geen sterk resultaat op. Een vat Brentolie, maatgevend voor olieprijzen in onder andere Europa, werd donderdagavond weer iets duurder.