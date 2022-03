Nog niet opvallend rustig op de weg nu brandstofprijzen stijgen

Automobilisten stappen vooralsnog niet minder in de auto nu de brandstofprijzen stijgen, zo meldt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen is het juist iets drukker op de weg. Een onderzoeker van het NDW sluit niet uit dat Nederlanders later minder gaan autorijden omdat de prijzen aan de pomp zo hoog zijn.