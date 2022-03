Stevige koersverliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met behoorlijke verliezen gesloten, waarmee een stap terug werd gedaan na de grote plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers ging uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Ook de oorlog in Oekraïne bleef de gemoederen bezighouden. Verder was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een opvallende stijger op het Damrak vanwege een overnamebod door investeerder HAL.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,4 procent lager op 671,85 punten. Op woensdag steeg de hoofdgraadmeter nog bijna 5 procent. De MidKap, met daarin Boskalis, won 0,4 procent tot 984,16 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot bijna 3 procent omlaag.

De ECB is somberder geworden over de economische groei in de eurozone vanwege de oorlog in Oekraïne. De groeiverwachting voor dit jaar werd verlaagd naar 3,7 procent, van een eerder voorspelde 4,2 procent. Ook voor volgend jaar is de prognose neerwaarts bijgesteld. Daarnaast gaat de ECB een opkoopprogramma van obligaties sneller afbouwen.

KPN

De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne hadden in Turkije overleg, zonder resultaat. Dat was het eerste gesprek op hoog niveau tussen beide landen sinds de Russische inval.

In de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de grootste daler met een min van 8,4 procent. Telecomconcern KPN voerde de schaarse stijgers in de hoofdindex aan met een plus van 1,4 procent.

Olieprijzen

In de MidKap was Boskalis een uitblinker met een koerswinst van 28,5 procent. HAL heeft al een belang van meer dan 46 procent in Boskalis en wil de rest ook in handen krijgen. In totaal wordt een prijskaartje aan Boskalis gehangen van 4,2 miljard euro. ABN AMRO was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 3,2 procent,

BMW verloor 5,5 procent in Frankfurt. Het 106 jaar oude autoconcern boekte in 2021 een recordwinst van 12,5 miljard euro, ondanks de problemen door de chiptekorten in de auto-industrie. Rio Tinto zakte 5,5 procent in Londen. Het Brits-Australische mijnbouwbedrijf verbreekt alle banden met Rusland. Ook de Duitse reisorganisatie TUI (min 1,6 procent) snijdt de banden met Rusland door, net als modemerk Hugo Boss (min 7 procent).

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 109,03 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 112,35 dollar per vat. De euro was 1,1004 dollar waard, tegen 1,1081 dollar een dag eerder.