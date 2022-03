Wolters Kluwer snijdt banden door met meeste Russische klanten

Wolters Kluwer levert ziekenhuizen onder andere abonnementen waarmee ze toegang krijgen tot actuele medische kennis, wat artsen bijvoorbeeld helpt bij het stellen van de juiste diagnoses. Omdat de behandeling van patiënten hiervan kan afhangen, vindt Wolters Kluwer het onverantwoord om deze diensten niet meer te verlenen in Rusland.

‘Wij vinden dat we dit moeten doen’, verklaart de zegsman, verwijzend naar de Russische inval in Oekraïne die al door veel landen en bedrijven is veroordeeld. Wolters Kluwer sluit ook zijn kantoor in Rusland met zeven werknemers.

Naast medische publicaties en data, levert Wolters Kluwer bedrijven onder andere gespecialiseerde publicaties en gegevens voor juristen en belastingadviseurs. Rusland en Belarus zijn volgens de woordvoerder erg kleine markten voor Wolters Kluwer, dat er enkele tientallen klanten heeft. Het verlies aan omzet zou dan ook miniem zijn.