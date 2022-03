Belarus gaat stroomtoevoer kerncentrale Tsjernobyl herstellen

Specialisten uit Belarus gaan de oude, in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne weer verbinden met het stroomnet, meldt het ministerie van Energie in Minsk. Oekraïne had ernstige zorgen geuit over eventuele stralingslekken bij het uitvallen van de systemen, hoewel het internationaal atoomagentschap IAEA zei dat er ‘geen kritieke impact op de veiligheid’ was.

Het Russische ministerie van Energie had eerder gemeld dat Belarussen de reparatie al hadden uitgevoerd, maar dat werd weersproken door de nucleaire autoriteiten van Oekraïne. Uit dat land kwam ook een hernieuwde oproep tot een staakt-het vuren rond de centrale.

Oekraïne had woensdag al opgeroepen tot een bestand om reparatiewerkzaamheden mogelijk te maken, omdat die werden verhinderd door gevechten ten noorden van Kiev. De centrale zelf is al twee weken in handen van Rusland, dat zegt dat Oekraïense militairen de stroomvoorziening hebben aangevallen.

De kerncentrale, die zelf al jaren geen stroom meer opwekt, kan 48 uur draaien op noodgeneratoren. In Tsjernobyl vond in 1986 de grootste kernramp in de geschiedenis plaats. Vanwege de oorlog in Oekraïne maken landen wereldwijd zich zorgen over de veiligheid van de kerncentrales in het land. Behalve die van Tsjernobyl hebben Russische troepen ook de werkende kerncentrale Zaporizja veroverd.