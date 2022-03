Veiligheidsregio’s: opvang van eerste Oekraïners gaat lukken

Het gaat lukken om de Oekraïners die nu Nederland binnenkomen op te vangen, laten meerdere veiligheidsregio’s weten. Ze zijn nog druk op zoek naar plekken om de vluchtelingen onder te brengen. Daarom hebben ze nog geen precieze informatie over de beschikbare locaties en hoeveel mensen er kunnen worden opgevangen, maar het aanbod neemt toe. ‘De maatschappelijke steun is hartverwarmend’, laat de Veiligheidsregio Utrecht bijvoorbeeld weten.

Alle 25 veiligheidsregio’s van Nederland hebben de opdracht gekregen om op korte termijn duizend plekken voor Oekraïners te vinden. In de periode daarna moeten er nog eens duizend opvangplekken bij komen. In totaal zou Nederland dan plek hebben voor in elk geval 50.000 Oekraïense vluchtelingen. Mensen die bij particulieren thuis kunnen verblijven, bijvoorbeeld bij vrienden of familieleden die al in Nederland woonden, worden hier niet in meegerekend.

Noord-Holland Noord zegt al aan de eerste opdracht te hebben voldaan. De regio heeft 1248 opvangplekken. Een groot deel daarvan is nu al beschikbaar, de rest komt er voor het einde van de week bij. Momenteel maken ongeveer vijftig vluchtelingen gebruik van die opvang.

De Veiligheidsregio Twente heeft gesproken met de veertien gemeenten in de regio. Na dat overleg is ‘geconstateerd dat we aan de opdracht vanuit het Rijk voor duizend opvangplekken op korte termijn, en nog eens duizend daarna, kunnen gaan voldoen.’ Friesland zegt ‘op zeer korte termijn in elk geval 230 plekken’ beschikbaar te hebben, en de overige plekken ‘gaan wij invullen’.